والمشتبه به متهم بتنظيم رحلة خطيرة على متن قارب نقل 287 شخصا من ليبيا، وكان غالبيتهم يعانون من البرد عندما أنقذهم خفر السواحل في 25 يناير الماضي.

وقالت شرطة مدينة أغريجنتو في صقلية في بيان، إن "المعاناة على متن المركب المكتظ البالغ طوله 16 مترا، انتهت بوفاة 7 بنغلادشيين من جراء انخفاض حرارة أجسامهم، بسبب الظروف غير الإنسانية للرحلة"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

والموقوف البالغ من العمر 38 عاما، وتعرف عليه شهود عيان ناجون، صدر سابقا حكم بحقه على خلفية جريمة تهريب بشر في 2011، حسبما أعلنت الشرطة من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يمثل طقس الشتاء عائقا أمام المهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط هذا العام، رغم درجات الحرارة الجليدية وأحوال البحر السيئة.

ومنذ مطلع العام، تمكن أكثر من 10 آلاف مهاجر من الوصول إلى أوروبا بحرا، من بين ما مجموعه 11986 مهاجرا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وتوفي 229 أو فقدوا أثناء محاولة الوصول إلى القارة.