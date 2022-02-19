فقد أعلن مراقبون تابعون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السبت، أنهم لاحظوا "زيادة كبيرة" في انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا حيث يتواجه انفصاليون موالون لروسيا مع القوات الأوكرانية منذ العام 2014، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن مراقبيها "لاحظوا زيادة كبيرة" في الأعمال المسلحة على طول خط الجبهة.

وأضافت أن هناك حاليا عددا من الحوادث يعادل عدد تلك التي وقعت قبل اتفاقية تم توقيعها في يوليو 2020 لتعزيز وقف إطلاق النار.

وأبلغت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن 222 انتهاكا لوقف إطلاق النار، الخميس، على خط الجبهة في منطقة دونيتسك، التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا، بما فيها 135 "انفجارا"، مقابل 189 الأربعاء و24 الثلاثاء، وفقا لفرانس برس.

في لوهانسك، وهي مدينة أخرى بشرق أوكرانيا يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا، سجلت المنظمة 648 انتهاكا، بينها 519 "انفجارا"، مقابل 402 الأربعاء و129 الثلاثاء.

ودعت المنظمة في بيانها "الأطراف إلى التقيد الصارم بكل الالتزامات التي تعهدوا بها، واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من التوتر والعمل على وقف فوري للتصعيد من أجل مصلحة المدنيين الأبرياء على جانبي خط الجبهة والذين ما زالوا يعانون بسبب هذا الصراع"، بحسب الوكالة الفرنسية.

يشار إلى أن منطقة لوهانسك، الجمهورية المعلنة من جانب واحد، شهدت وقوع انفجارين ليل السبت، حسبما قالت وكالة تاس الروسية نقلا عن السلطات المحلية في لوهانسك.

وذكرت وكالة الانباء الروسية إنترفاكس أن الانفجار الثاني وقع بعد نحو 40 دقيقة من نشر تقارير عن وقوع انفجار في خط أنابيب غاز بالقرب من لوهانسك.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.