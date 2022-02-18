وتفيد المعلومات الأولية بأنه لم يسجل سقوط ضحايا حتى الآن.

وقال المصدر نفسه إن قبطان السفينة "يوروفيري أوليمبيا" طلب من الركاب مغادرة القارب، وتمّ إرسال 3 زوارق دوريّة و3 قاطرات لخفر السواحل، إلى موقع السفينة.

ووقع الحادث حوالى الساعة 04:30 (01:30 ت غ) قبالة السواحل الشمالية لجزيرة كورفو اليونانية، بين اليونان وألبانيا، كما أوضح مسؤول في المكتب الإعلامي لخفر السواحل لوكالة فرانس برس.

وذكر خفر السواحل اليوناني أنه لم تعرف أسباب الحريق وتم فتح تحقيق.

وصرح سكرتير الدولة اليوناني للبحرية التجارية كوستاس كاتسافادوس للإاذعة اليونانية الخاصة سكاي أن "كل الركاب سالمون ونقلوا إلى زوارق النجاة".

من جهته، أكد خفر السواحل اليوناني الذي بدأ عملية إغاثة، أنه يجري نقل ركاب السفينة "يوروفيري اولمبيا" إلى زوارق الإنقاذ التي ستقلهم إلى جزيرة كورفو القريبة.