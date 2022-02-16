بينما تحذر الولايات المتحدة ودول أعضاء حلف الناتو من احتمال نشوب حرب مدمرة، فإن روسيا لا تقاوم هذه التكهنات بالقنابل أو أغصان الزيتون - ولكن بالسخرية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فهذه أداة استخدمها المسؤولون في موسكو منذ فترة طويلة للتقليل من شأن خصومهم وصرف الانتباه عن الإجراءات التي يُنظر إليها على أنها تهدد الغرب أو جيران روسيا.

ويتماشى أسلوب "السخرية المختصرة" مع الأجندة المحلية للكرملين من خلال جعل روسيا ورئيسها يبدوان أكثر هدوءا وذكاء من الدول في الغرب.

ومع تزايد المخاوف من أن يكون يوم الأربعاء هو اليوم الذي يبدأ فيه الرئيس فلاديمير بوتن غزو أوكرانيا، سخر المسؤولون الروس منهم.

موعد الإجازات

في منشور على فيسبوك، طلبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا من "وسائل الإعلام المضللة" في الغرب "الكشف عن الجدول الزمني لـ" غزواتنا "للعام المقبل. أود التخطيط لعطلاتي ".

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية يوم الأربعاء: "للأسف فشلت العديد من وسائل الإعلام الغربية في اندلاع الحرب مرة أخرى." "اندلع القتال على صفحاتهم، لكن لا علاقة له بالواقع".

في غضون ذلك، يعيش الأوكرانيون وسط مؤشرات على غزو محتمل لعدة أسابيع، حيث يحاصر ما يقدر بنحو 150 ألف جندي روسي معظم أنحاء بلادهم لإجراء تدريبات عسكرية.

وقالت روسيا هذا الأسبوع إنها بدأت في سحب بعض القوات، لكن مسؤولين عسكريين غربيين يقولون إنه لا يوجد دليل على انسحاب جدي.

الحروب لا تقع يوم الأربعاء

ومن جهته، اتهم سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، الغربيين بـ "الافتراء".. وأصر في مقابلة مع صحيفة فيلت الألمانية على أنه "لن يكون هناك هجوم يوم الأربعاء".

ثم أضاف تشيزوف ساخرا: "نادرا ما تبدأ الحروب في أوروبا يوم الأربعاء".

يذكر أن الحرب العالمية الأولى بدأت يوم الثلاثاء، وبدأت الحرب العالمية الثانية في أوروبا يوم الجمعة.

كما استخف كذلك المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بمخاوف الغرب المتزايدة.

وردا على سؤال الأربعاء عما إذا كانت الإدارة الرئاسية الروسية تعمل بشكل مختلف بين عشية وضحاها، قال للصحفيين إن الجميع ينامون بهدوء ويستأنفون العمل في الصباح كالمعتاد.

وقال بيسكوف: "ما زالت الهستيريا الغربية بعيدة عن ذروتها.. نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر، لأن العفو لن يأتي بسرعة."

سيد السخرية

سيد السخرية الدبلوماسية الروسية هو وزير الخارجية سيرغي لافروف. فهو معروف في جميع أنحاء العالم بمزاحه، على مدار 18 عاما كأكبر دبلوماسي في الكرملين.

يوم الأربعاء، سخر لافروف من الغرب ووصفه للأسف بأنه "يفتقر إلى التنشئة الأساسية" لمحاولته إملاء خطط روسيا أو التنبؤ بها.

وبينما عرض بوتن إجراء المزيد من المحادثات هذا الأسبوع، لا تزال نواياه في أوكرانيا غير واضحة. وتشير المخابرات الغربية إلى احتمال حدوث غزو من نوع ما - في يوم أربعاء في المستقبل أو في أي يوم من أيام الأسبوع.