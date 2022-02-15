وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أن الحكومة في حالة تأهب لأي عمليات سرية في الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت ليز تراس، في تصريح لشبكة سكاي نيوز، إنه إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا فسوف يمكنها الوصول إلى العاصمة كييف سريعا.

وحذرت من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون لحظة خطيرة جدا بالنسبة إلى العالم.

وجاء تحذير وزيرة الخارجية البريطانية فيما عمدت موسكو إلى حشد نحو 130 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت تروس لشبكة سكاي نيوز: "إذا شهدنا غزوا لأوكرانيا، فستكون هناك تكاليف باهظة من حيث الصراع طويل الأمد، ويمكننا أن نرى تقويض الأمن على نطاق أوسع في أوروبا ويمكن أن نرى معتدين آخرين في جميع أنحاء العالم يرونه على أنه فرصة لتوسيع طموحاتهم أيضا".

وتابعت: "هذه لحظة خطيرة للغاية بالنسبة للعالم.. هذا بالطبع يتعلق بأوكرانيا، وهي دولة ذات سيادة مهمة ولكن الأمر يتعلق أيضا بالاستقرار الأوسع لأوروبا والأمن العالمي الأوسع".

وأضافت "لا يمكننا إعطاء رسالة مفادها أن العدوان يحصل على مكافآت".

وحذرت تروس أيضا من أن روسيا "لن تتوقف عند أوكرانيا إذا قامت بغزوها"، وقالت إن "الخطر الأكبر، بالطبع، هو ما إذا كان هناك غزو لأوكرانيا من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة بروسيا وأوكرانيا. ومن شأن ذلك أن يقوض استقرار أوروبا بشكل أكبر".

وتابعت: "أخشى أن هذا لن يتوقف عند أوكرانيا. هذا هجوم على الدول المجاورة لروسيا ودول شرق أوروبا الأخرى في محاولة لتقويض شرعية كونها جزءا من الناتو".

يأتي هذا بعد وقت قصير على طلب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من موسكو سحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

وأشارت بيربوك إلى أن الوضع قد يشهد تدهورا في أي لحظة.

وقالت بيربوك في بيان لها إنه يجب اغتنام فرصِ الحوار كلّها للتوصل إلى حل سلمي، مضيفة أن مسؤولية خفض التصعيد تقع بوضوح على عاتق روسيا.