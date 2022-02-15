وقال رئيس المجلس فلاديمير فولودين، إن الدوما سيطرح قضية إرسال الطلب إلى الرئيس خلال التصويت وسيتبنى مجلس الدوما نسخة القرار الذي سيحصد أكبر عدد من الأصوات.

وبحسب وكالة انترفاكس فإن مشروع القرار الأول هو وثيقة صاغها وقدمها نواب من الحزبين الشيوعي والليبرالي إلى مجلس الدوما، وتنص على إرسال الطلب إلى الرئيس الروسي فور الموافقة المحتملة عليه من قبل المجلس.

في غضون ذلك، ينص مشروع القرار الثاني، الذي اقترحه نواب من حزب روسيا الموحدة الحاكم، على إرسال طلبات بذلك إلى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى، بما فيها دائرة الرئاسة لمناشدة الرئيس لاحقا بطلب الاعتراف باستقلال الجمهوريات.

وقالت الولايات المتحدة إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت ويمكن أن تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم، وأكدت تعهدها بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي حلف شمال الأطلسي.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا، لكنها نفت مرارا وجود أي نية لغزو جارتها واتهمت الغرب بالتصرف "بهستيريا".