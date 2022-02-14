واستجابت الشرطة لبلاغ في مدينة ألباكركي عن وقوع حادث طعن وسط المدينة الساعة 11:15 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

ونقلت أسوشيتد برس عن شرطة ألباكركي إن رجلا أصيب بجروح في يده وعولج في مستشفى محلي، مشيرة إلى أن المشتبه به كان يستقل دراجة وكان مسلحا بسكين كبيرة.

على بعد ميلين إلى الشرق، بالقرب من جامعة نيو مكسيكو، تلقت الشرطة مكالمة أخرى تفيد بتعرض شخص آخر للطعن في ذراعه. وقالت إن الضحية نقل إلى المستشفى.

ووقع حادث الطعن الثالث أمام مبنى سكني الساعة الواحدة ظهرا تقريبا، وتم الإبلاغ عن حادثة رابعة في مكان قريب حيث طعن رجل في رقبته.

في السياق ذاته، قالت الشرطة إن مكالمة أخرى جاءت بشأن محاولة مشتبه به طعن زبائن في متجر صغير. وجاء في بيان أن عناصر الشرطة وصلت إلى المكان وعثرت على” ضحايا طعنات متعددة”. جاءت مكالمات إضافية في نحو عمليتي طعن أخريين.

نقل الضحايا إلى عدة مستشفيات وجميعهم في حالة مستقرة. وقالت الشرطة إن ضحيتين أصيبا بجروح خطيرة وعولج البعض وأطلق سراحهم.

قال المتحدث غيلبرت غاليغوس لمحطة (كي آر كيو إي) التلفزيونية إن عمليات الطعن” تبدو عشوائية ... لا يبدو أن هناك أي سبب في هذه المرحلة”، على حد قوله.

وألقت الشرطة القبض على رجل يعتقد أنه طعن ما يصل إلى 11 شخصا. ولم يتم الكشف عن هويته الأحد.