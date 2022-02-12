وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن "الرئيس أعرب عن قلقه حيال تعرّض الشركات والعمّال الأميركيين لتداعيات خطيرة، وخصوصاً لتباطؤ في الإنتاج وتقليص لساعات العمل وإغلاق لمصانع".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ترودو أنّ "كل الخيارات واردة" لإنهاء تحرّك المحتجّين على التدابير الصحّية لمكافحة كوفيد، الذين يقطعون بسياراتهم وشاحناتهم الطرق، بما في ذلك تلك المؤدّية إلى الولايات المتحدة.