وهذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا المستجد، بحسب رويترز.

وكتب مقر إقامة الأمير، كلارنس هاوس، في بيان "ثبت بالفحوص هذا الصباح إصابة أمير ويلز بكوفيد-19 وهو الآن في العزل الذاتي".

وأشار المكتب إلى أن الأمير تشارلز ألغى ارتباطاته المحددة ليوم الخميس، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ولم يجر الكشف عن تفاصيل بشأن الوضع الصحي للأمير تشارلز، وما إذا كان مرض "كوفيد 19" قد أحدث لديه أية أعراض.

وفي مارس 2020، أصيب الأمير تشارلز بـ"كوفيد 19"، مع بداية الوباء، وظهرت عليه أعراض وُصفت بالبسيطة وقتئذ، كما واصل العمل من البيت إلى حين التعافي.