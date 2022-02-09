وأضاف أنه من المرتقب تعيين ممثلين خاصين لكلا البلدين خلال الزيارة، وتطبيع العلاقات بين البلدين يكون باتخاذ خطوات من كلا الجانبين، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وشدد أوغلو على أن أي خطوة في سبيل تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل، لن تكون على حساب القضية الفلسطينية.

ولفت أوغلو إلى أن تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، قد يسهم في تعزيز دور تركيا في التوصل لحل الدولتين، مشدداً على تمسك بلاده ببعض الثوابت والمبادئ، بما في ذلك حل الدولتين.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل أيام أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيزور تركيا خلال شهر مارس المقبل، في المقابل سيتم إرسال ممثلين أتراك إلى إسرائيل قبيل تلك الزيارة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت كشف عن كلمة السر في تحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

وقال بينيت في تصريحات له إن هرتسوغ يمثل "قيمة دبلوماسية غير عادية" من أجل حل المشاكل مع تركيا، في إشارة إلى الدور الذي قام به هرتسوغ في الاتصالات الدبلوماسية مع أنقرة.

من ناحية ثانية، أوضح وزير الخارجية التركي أنه من المخطط أن يجري الرئيس التركي زيارة إلى الإمارات يومي 14 و15 فبراير الجاري.

وأشار إلى حالة أردوغان الصحية جيدة جداً، معرباً عن أمله في شفائه من كورونا لغاية موعد الزيارة.

ولفت أيضاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيزور تركيا قريباً، لكن موعد الزيارة ليس محدداً بعد.