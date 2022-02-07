ونقلت موقع "صوت أميركا" عن مسؤولين أميركيين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن موسكو حشدت أكثر من 70 بالمئة من القوة المحتمل أن تكون لديها، بحلول منتصف فبراير الجاري، لتنفيذ خيار أمر الغزو الشامل لأوكرانيا ، في حال قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ذلك.

ورصد المسؤولون الأميركيون عددا من المؤشرات التي تظهر عزم بوتن تنفيذ الغزو في الأسابيع المقبلة، على الرغم من الحجم والنطاق غير واضحين.

ومع ذلك أكد هؤلاء أن الحل الدبلوماسي يبدو أنه لا يزال ممكنا.

ومن بين تلك المؤشرات، تقديم موعد تدريب القوات النووية الاستراتيجية الروسية، التي تجرى عادة في الخريف، إلى منتصف فبراير حتى مطلع مارس.

ولم يقدم المسؤولون دليلا على احتمال استعمال الأسلحة النووية في الحرب المحتملة، لكن التدريبات يعتقد أنها تشمل تجربة إطلاق صواريخ بعيدة المدى، في رسالة ردع للغرب ومنعه من التدخل في أوكرانيا.

وقالوا إن الجيش الروسي قد يسيطر على أوكرانيا بسرعة نسبية، لكنه قد يواجه صعوبة كبيرة في اليوم التالي للاحتلال إذ سيواجه على الأرجح مقاومة.

وبحسب المسؤولين الأميركيين، فلا يزال بوتن بحاجة إلى حشد قوات أكبر لتنفيذ عملية الغزو، فالقوات الموجودة عن الحدود التي تزيد عن 100 ألف جندي غير كافية في هذا الإطار.