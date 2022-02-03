وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الخميس، نقلا عن سلاح الجو الملكي البريطاني أن 4 مقاتلات من طراز "تايفون" اعترضت ورافقت

4 قاذفات روسية من طراز "بير" وصلت إلى مكان بعيد عن الأجواء البريطانية.

وأضاف سلاح الجو البريطاني أن طائرات "تايفون" أقلعت من القاعدة الجوية في لوسيموث شمالي بريطانيا، بعدما رُصدت أجسام مجهولة تقترب من المملكة المتحدة.

وأكد أن الطائرات الحربية الروسية لم تدخل المجال الجوي البريطاني.

وقال سلاح الجو البريطاني إنه يعترض ويرافق "بشكل روتيني" طائرات روسية تدخل إلى منطقة الاهتمام البريطانية، التي لا تعني المجال الجوي للمملكة المتحدة فحسب بل يصل إلى الأجواء الدولية التي تتحمل بريطانيا جزءا من المسؤولية فيها مثل المراقبة الجوية.

وقال سلاح الجو الملكي البريطاني إنه "يعمل بشكل وثيق مع شركاء الناتو لمراقبة مثل هذه الطائرات".

ويأتي هذا التطور في وقت يرتفع منسوب التوتر بين روسيا والغرب، على خلفية الحشود العسكرية التي وضعتها موسكو على حدود أوكرانيا.

وقبل يومين، وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى كييف في رسالة تضامن مع أوكرانيا، وفي أحدث رسالة قوية من لندن حيال موسكو.