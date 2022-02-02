وأقيمت اليوم في الكرملين مراسم تقليد أوسمة الدولة لمستحقيها، حيث قلّدهم إياها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن شخصيا، وكان من بين حائزي الأوسمة، مدير المعهد الروسي لأمراض العيون، يوسف ناعم يوسف، الذي تم تكريمه بوسام الصداقة.

وفي فيديو نشره على صفحته الشخصية، ظهر يوسف وهو يصافح بوتن، ويتقلد بوسام الصداقة، ويلقي كلمة أمام الرئيس الروسي، باللغة الروسية، يشكر فيها زملائه ومعلميه.

وكتب يوسف معلقا على الفيديو: " اليوم 2 فبراير 2022 في حفل تقديم أعلى جوائز الدولة في الكرملين، تشرفت بالحصول على وسام الصداقة. أشكر فلاديمير بوتن وأساتذتي وموظفيي والمرضى والأقارب، هذه الجائزة هي لكم أيضا".

وتخرج يوسف ناعم يوسف عام 1989 في كلية الطب بمعهد مدينة كالينين الروسية للطب الحكومي، وعمل بعد ذلك طبيبا لأمراض العيون في سوريا لمدة عام واحد قبل أن ينهي الدراسات العليا بتخصص أمراض العيون في القسم الدراسي الخاص بأمراض العيون في أكاديمية "سيتشينوف" الطبية في موسكو.

ويمارس الطبيب السوري-الروسي حاليا عملا جراحيا نشيطا وقد نفذ 40000 عملية جراحية تخص غالبيتها إزالة الماء الأبيض بسبل وتقنيات حديثة.

ويلعب يوسف دورا كبيرا في تطوير العلاقات الروسية العربية وشارك في مقابلات مع العديد من القنوات التلفزيونية الروسية والعربية ولديه مقالات كثيرة في الصحف والمجلات.