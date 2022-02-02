ولم تقدم السلطات الكثير من التفاصيل عن ملابسات الواقعة ولم تتلق أسئلة من الصحفيين في إفادة صحفية أعقبتها.

وقال قائد الشرطة جاي هينثورن لصحفيين، إن الطالبين أصيبا في إطلاق الرصاص في وقت الظهيرة تقريبا على رصيف بالقرب من المدخل الأمامي لمركز ساوث إديوكيشن في ريتشفيلد بولاية مينيسوتا، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 37 ألف نسمة ومتاخمة لمنيابوليس.

وقال هينثورن إنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى بالمنطقة، حيث توفي أحدهما متأثرا بجراحه والآخر في حالة حرجة.

وأوضح هينثورن أن المشتبه بهم فروا بسرعة بعد إطلاق الرصاص، وذلك من دون تقديم أي معلومات عن عدد المهاجمين الفارين أو الدافع.