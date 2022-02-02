وظهر إمبالو في مقطع فيديو نُشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك بعد ساعات من سماع إطلاق نار بالقرب من مجمع كان يرأس فيه اجتماعا لمجلس الوزراء.

وقال إن بعض المتورطين قد اعتُقلوا، لكنه لا يعرف عددهم.

وذكرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات مرتبطة برئيس غينيا بيساو أن الوضع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا صار تحت سيطرة الحكومة، وإن الهدوء عاد إلى العاصمة بيساو.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي بما وصفاه "محاولة انقلاب" في غينيا بيساو، حيث سُمع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من مجمع حكومي كان يرأس فيه رئيس البلاد اجتماعا لمجلس الوزراء.

وقال منشور على حساب إمبالو الرسمي على فيسبوك: "عودة الهدوءإلى بيساو!"، وتضمن صورا، من دون معرفة تاريخ التقاطها، لإمبالو جالسا على كرسي بذراعين أثناء حديثه مع ضباط بالجيش يرتدون الزي العسكري.

كما ورد في تغريدة على تويتر من حساب باسم إمبالو، لكن لم يتسن بعد التحقق من أنه حسابه الأصلي، أنه بخير.

وجاء فيها أن "الوضع تحت سيطرة الحكومة. أشكر سكان غينيا بيساو وكل من هم خارج حدود بلادنا ويشعرون بالقلق على حكومتي وعلى شخصي".

ولم يحمل هذا الحساب العلامة الزرقاء التي تشير إلى أن موقع تويتر قد تحقق من أنه الحساب الأصلي، لكنه أظهر عددا كبيرا من المنشورات السابقة على ما يبدو من إمبالو والتي تحدثت عن الأعمال الحكومية الروتينية.

وقال وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا في وقت سابق إنه تلقى معلومات "إيجابية" تفيد بأن إمبالو في مقر إقامته،رغم أنه لا يعرف ما إذا كان الهجوم على حكومة غينيا بيساو قد انتهى أم لا.

وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا على موقعه الرسمي على الإنترنت إنه تحدث إلى إمبالو عبر الهاتف و"نقل إدانته الشديدة... لهذه الهجمات على النظام الدستوري لغينيا بيساو".

وقبل هذه التطورات، ذكر الاتحاد الأفريقي أن بعض أعضاء الحكومة محتجزون ودعا الجيش إلى إطلاق سراحهم من دون الخوض في تفاصيل.

وتعاني البلاد عدم الاستقرار السياسي منذ عقود. وقوضت تسعة انقلابات ومحاولات انقلاب منذ الاستقلال عن البرتغال عام 1974 جهود تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن تصدير الكاجو.

وقال متحدث إن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "يشعر بقلق عميق" ازاء التقارير الواردة من غينيا بيساو.

وقال مصدر دبلوماسي إن سيسوكو إمبالو بدأ في رئاسة اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء في نحو العاشرة صباحا، ودخل المبنى وسط حراسة أمنية مشددة.

وعُقد اجتماع مجلس الوزراء للتحضير لقمة إيكواس المقبلة التي ستنعقد للرد على الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي في بوركينا فاسو.