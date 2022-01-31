ويواجه جونسون أكبر تهديد منذ توليه السلطة بسبب مزاعم إقامة حفلات تنتهك قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه، لكنه قاوم حتى الآن دعوات له بتقديم استقالته، بمطالبته المشرعين الغاضبين بانتظار التقرير الذي أعدته الموظفة الحكومية البارزة سو جراي.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: "يمكننا أن نؤكد أن سو غراي قدمت تقريرا عن تحقيقها لرئيس الوزراء".

وذكرت شرطة لندن يوم الجمعة أنها فتحت تحقيقا في بعض الأحداث لتقييم ما إذا كانت مخالفات جنائية قد ارتُكبت.

ورد جونسون لدى سؤاله في وقت سابق اليوم عما إذا كان يعتقد أنه ارتكب أي مخالفات، قائلا: "يتعين أن تنتظروا لتروا نتيجة التحقيقات... وأنا بالطبع متمسك بما قلته سابقا".

وكان جونسون قد اعتذر عن أخطاء ارتُكبت وقال إنه حضر حفلا، معتقدا أنه لقاء عمل لكنه رفض دعوات له بتقديم استقالته.