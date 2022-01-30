وقال موقع "ويذر" إن مدينة ووهان أرسلت موجة صدمة جديدة في جميع أنحاء العالم، بعدما اكتشف علماؤها سلالة جديدة من فيروس كورونا تحت اسم "NeoCov".

وتشير النتائج المبكرة إلى أن لهذه السلالة القدرة على أن تكون أكثر فتكا من "كوفيد-19".

ما هو "نيوكوف"؟

ووفقا للباحثين في الصين، فإن "نيوكوف" هو سلالة جديدة من فيروس كورونا ترتبط ارتباطا وثيقا بـ"ميرس-كوف"، أي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

ففي الورقة التمهيدية، التي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران والتي تم نشرها على موقع "bioRxiv"، ذكر الباحثون أن هذا الفيروس الجديد يتشارك سمات مع كل من "MERS-CoV" و"COVID-19".

ويعتقد أن "نيوكوف" يسبب معدل وفيات مرتفع مقارنة مع كوفيد-19، حيث يمكن أن يقتل في المتوسط واحدا من كل 3 أشخاص.

أين عثر على "نيوكوف"؟

اكتشف باحثون صينيون هذا النوع الجديد من فيروس كورونا بين الخفافيش في جنوب إفريقيا.

وتعتبر هذه الثدييات الطائرة مصدرا طبيعيا للعديد من فيروسات كورونا، بما فيها "كوفيد-19".

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الحيوانات البرية تعدّ مصدرا لأكثر من 75 في المئة من جميع الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر.

هل يشكل "نيوكوف" خطورة على البشر؟

أجاب موقع "ويذر" على هذا السؤال بالقول: "ليس بعد، ولكن من المحتمل أن يكون كذلك".

وقد ذكر الباحثون الصينيون، في ورقتهم البحثية التمهيدية، أن الفيروس الجديد على بعد "طفرة واحدة ليصبح خطيرا على البشر".

ورغم ذلك، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن "التهديد الدقيق الذي يشكله هذا الفيروس على البشر يتطلب مزيدا من الدراسة".

وأشارت إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل المراقبة والاستجابة لتهديدات الفيروسات الحيوانية الناشئة.