وكانت بريطانيا أبطأ من بعض الدول الأخرى في تقديم جرعات للأطفال بين الخامسة والأحد عشر عاما، ولا تنوي تطعيم هذه الفئة العمرية على نطاق أوسع، وذلك خلافا لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت ماجي ثروب، وزيرة شؤون التطعيم في المملكة المتحدة: "أود أن أطمئن الآباء وأولياء الأمور على أنه لن تتم الموافقة على لقاح جديد للأطفال ما لم يتم الوفاء بالمعايير المتوقعة للسلامة والجودة والفعالية".

وسيحصل الأطفال على جرعتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك وهي ثلث جرعة البالغين.

وترتفع حالات الإصابة بين أطفال المدارس في إنجلترا، حيث تقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن ما يقرب من 12 في المئة من تلاميذ المدارس الأصغر سنا أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي في 22 يناير.