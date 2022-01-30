وتُمثّل عمليّة الإطلاق هذه، سابع اختبار للأسلحة تُجريه بيونغيانغ هذا العام، حيث يستعرض النظام الكوري الشمالي قدراته العسكريّة ويُواصل تجاهل عرض الولايات المتحدة لإجراء محادثات.

ويقول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه يرغب في تعزيز قدرات الجيش بأحدث التقنيات في وقت تتعثر فيه المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال خفر السواحل الياباني في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فيما يبدو.

وأكدت كوريا الشمالية يوم الجمعة، إطلاق أربعة صواريخ في الأسبوع الأخير، وشمل ذلك إطلاق صاروخين من طراز كروز بعيد المدى.



