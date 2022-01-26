وذكرت الشركة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن الطائرة المسيرة التي تمكنت من إثبات كفاءتها في ظروف القتال الحقيقية، صارت متاحة للتصدير إلى الأسواق العالمية بعد حصول الشركة على ضوء أخضر بذلك.

تتميز الطائرة الروسية بدون طيار بصغر حجمها، بينما تتمتع بقدرات خارقة في تفجير نفسها بأهداف أرضية على ارتفاعات مختلفة.

والطائرة المسيرة "الانتحارية" طورتهاشركة "كلاشنكوف" الروسية؛ بهدف قنص الأهداف المختلفة عن طريق التفجير الذاتي عن قرب. بينما تمثل في الوقت نفسه هدفاً صعباً للدفاعات الجوية الحديثة نظراً لصغر حجمها.

تتمتع الطائرة الروسية "كوب-بلا" بقدرات خارقة على رغم حجمها الصغير نسبياً، لا سيما لجهة تمكنها من الطيران لفترات طويلة مقارنة بالطائرات الأخرى المماثلة من حيث الحمولة القصوى والحجم، علاوة على ما تتمتع به من سرعة قياسية بالنسبة للطائرات الصغيرة المماثلة، تصل إلى 130 كم/ الساعة (80 ميلاً في الساعة)، تُصعب مسألة تتبعها، في الوقت الذي يُمكنها فيه مباغتة الهدف عمودياً من الأعلى للأسفل.

يصل طول "الانتحارية الروسية" إلى 95 سم (37 بوصة تقريباً)، وعرضها 47 بوصة بارتفاع 6.5 بوصة، بينما يصل الحجم الإجمالي للحمولة المتفجرة التي تستطيع "كوب-بلا" حملها إلى حوالي ثلاثة كيلوغرامات.

كما أنها تستطيع الطيران لمدة نصف ساعة في الهواء، وتغطي دائرة أكبر من نظيراتها من الطائرات المسيرة. وتضاف إلى ذلك مزايا أخرى تعزز دقتها في تحقيق الأهداف؛ أهمها سهولة التحكم عن بعد والتوجيه (بالليزر) وكذلك سهولة الاستخدام ونظام التعرف إلى الهدف بغض النظر عن التضاريس الأرضية ومدى صعوبتها.

المسيرة الروسية "كوب-بلا" الانتحارية (ذاتية التفجير) ذات المحرك الكهربائي-التي يطلق عليها في اليابان اسماً غير رسمي هو "كاميكازي"- تستخدم في تنفيذ مهمة هجومية ضد الأهداف المعادية، وتُشبه آلية عملها بصواريخ (جو-أرض).

ومن المزايا التي تتمتع بها الطائرة -بحسب شركة "روستيخ" الروسية- تمكنها من التعامل مع الهدف سواء في المناطق المنخفضة والمرتفعة، فضلاً عن صعوبة رصدها من قبل أنظمة الدفاع الجوي التقليدية، علاوة على أنه يمكن استخدامها كجزء من سرب طائرات مماثلة بدون طيار.

تعمل المسيرة ذاتية التفجير -والتي يتم إطلاقها بمنجنيق خاص- من خلال إدخال إحداثيات الهدف المستهدف مع تزويدها بصورة له على نظام التحكم، لتقوم عبر نظام التعرف الخاص بها باستهدافه.