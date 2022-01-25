هاتان الفرقتان هما من أبرز فرق المظليين في القوات المسلحة الأميركية، حيث أن لديهما الخبرات الطويلة والتاريخية في تنفيذ مهام انتشار سريع وواسع من الجو وفي أماكن حساسة.

هاتان الفرقتان هما "الفرقة المجوقلة الـ 82"، ومقرها قاعدة فورت براغ في ولاية نورث كارولاينا، و"الفرقة المجوقلة 101" ومقرها قاعدة فورت كامبل في ولاية كانتكي.

وقال المسؤول في البنتاغون إن تحريك نحو 8500 جندي من هاتين الفرقتين سيتم عبر طائرات "C-17" والتي ستتجه الى قاعدة "رامشتاين" الجوية الأميركية قرب شتوتغارت الألمانية، قبل أن تنتشر في الدولتين المذكورتين.

هذا وعلمت سكاي نيوز عربية أن البنتاغون سيوفر إلى جانب الدعم العسكري لكييڤ، خدمات الإجلاء الطبي للجيش الأوكراني، إلى أكبر مستشفيات الجيش الأميركي وهو مركز "لاندشتول" الطبي الإقليمي في ألمانيا.