وأرسلت واشنطن ثالث شحنة من الأسلحة، وذلك ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار لدعم أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية".

وأضاف: "واليوم تصلنا الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة".

وتعتبر الولايات المتحدة أقوى داعم لأوكرانيا في محاولة لتجنب هجوم جديد من جانب روسيا التي حشدت قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية. وتنفي موسكو التخطيط لشن هجوم.

وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، العام الماضي، وأكثر من 2.7 مليار دولار إجمالا منذ 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وعبرت أوكرانيا عن امتنانها لتلقي المساعدة، غير أنها انتقدت الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة الأميركية وغيرهم من العاملين بالسفارة، ووصفت ذلك بأنها خطوة "سابقة لأوانها".