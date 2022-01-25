وجاء في بيان للبحرية أن الواقعة حدثت أثناء "عمليات تحليق روتينية" في بحر الصين الجنوبي، وفق ما ذكرت رويترز.

وأضاف البيان أن الطيار "تمكن من القفز من الطائرة بسلام وأنقذته طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأميركي".

وقال البيان إن حالة ثلاثة من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا، بينما تم علاج أربعة على متن حاملة الطائرات.

وأضاف أن المصابين الثلاثة في حالة مستقرة.