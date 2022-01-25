وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: "لن نتأخر في ردع أي تهديد من روسيا والدفاع عن مصالحنا وحلفائنا عملا بالمادة الخامسة من شرعة الـ ناتو".

وأكد كيربي أن توقيت وضع قوات أميركية على جهوزية عالية، مرتبط بقرار مشترك مع دول أوروبية.

وأكد البنتاغون أن قوة التدخل والردع التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، والمتعلقة بأزمة أوكرانيا تتجاوز الـ 40 ألف جندي.

وتتصاعد وتيرة الاضطرابات على الحدود الروسية الأوكرانية، وسط اتهامات دولية لموسكو حول سعيها لغزو أوكرانيا وتنصيب رئيس موال لها، فيما بدأت واشنطن إجلاء عائلات موظفيها في سفارتها بكييف.

وتسود حالة من التأهب في أوكرانيا مع حشد روسيا أكثر من 100 ألف عسكري على الحدود بين البلدين، محذرة من اقتراب موسكو من شن "عملية غزو" لأراضيها، فيما يحاول الغرب عبر جولات مكوكية إجراء مفاوضات دبلوماسية مع روسيا لتفادي تدهور الوضع وفي ذات الوقت التهديد بعقوبات صارمة.

وتنفي روسيا أنها تخطط لشن هجوم لكنها تقول إنها قد تقوم بعمل عسكري لم تحدده إذا لم يتم تلبية قائمة من المطالب من شأنها منع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من التوسع شرقا إلى المناطق التي يعتبرها الكرملين ضمن مجال نفوذه.