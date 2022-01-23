وقال وزير الخارجية الأميركي في لقاء مع شبكة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة قدمت أنظمة دفاعية لأوكرانيا السنة الماضية، "أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "دخول روسيا إلى أي منطقة جديدة في أوكرانيا سيتطلب الرد"، منوها إلى أنه "أمام روسيا خياران.. التصعيد ومواجهة العواقب الوخيمة أو اللجوء إلى الدبلوماسية".

وتابع بلينكن: "نعمل الآن على مواجهة روسيا، ولا ننتظر قيامها بغزو أوكرانيا حتى نتحرك".

وفيما يتعلق بفرض عقوبات على روسيا، قال: "لن نفرض عقوبات على روسيا الآن، فالهدف منها هو ردع موسكو عن القيام بغزو أوكرانيا".