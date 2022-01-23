قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن لديها معلومات تفيد بأن أجهزة المخابرات الروسية لها صلات بالعديد من السياسيين الأوكرانيين السابقين وتسعى لتنصيبهم في كييف بينما تخطط لغزو أوكرانيا واحتلالها.
وأضافت الخارجية البريطانية: "بحسب معلوماتنا، تسعى الحكومة الروسية إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف، بينما تخطط لغزو أوكرانيا واحتلالها". ويعتبر النائب الأوكراني السابق يفين موراييف مرشحًا محتملاً.
وحذرت وزير الخارجية البريطانية من أي تحرك عسكري روسي بالقول"إن أي توغل عسكري روسي في أوكرانيا سيكون خطأً استراتيجيًا فادحًا يترتب عليه تكاليف باهظة".
وأضافت: "موقف المملكة المتحدة من أوكرانيا واضح أيضًا. نحن ندعم بشكل لا لبس فيه سيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة."