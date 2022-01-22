ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار، لكن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجمات مماثلة استهدفت مدنيين وقادة بحركة طالبان في مناطق أخرى من البلاد منذ سيطرة الحركة على أفغانستان في 15 أغسطس 2021.

تفجير السبت هو الأول من نوعه في هرات. وقال المسؤول المحلي في طالبان، نعيم الحق حقاني، إن التحقيقات جارية.

من جانبه، قال مسؤول في مخابرات طالبان في هرات إن القنبلة كانت مثبتة في خزان وقود الشاحنة. وقد تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بنشر المعلومات للجمهور.

ونقله وكالة أسوشيتد برس عن مدير الإسعاف في هرات، إبراهيم محمدي قوله إن المصابين نقلوا إلى مستشفى الولاية، ثلاثة منهم في حالة حرجة.