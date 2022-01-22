وقال السكان إن الحريق اندلع في الطابق الخامس عشر، وسرعان ما غلف عمود كبير من الدخان الاسود المبنى، مضيفين أن أكثر من 90 شخصا فروا من المبنى بمفردهم أو بمساعدة الجيران.

ونتج الحريق عن ماس كهربائي في مكيف هواء بإحدى الشقق، وفقا لرئيس البلدية كيشوري بيدنيكار الذي قال إن بعض المصابين احتاجوا إلى دعم بأجهزة الأكسجين بسبب استنشاقهم الدخان.

وبحسب المتحدث باسم حكومة المدينة غانيش بورنيك، فإن الحريق خلّف 6 قتلى و15 مصابا في المستشفى.

وأفاد ضابط الشرطة سوراب تريباثي، بأن 4 من المصابين في حالة حرجة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وعملت ما يقرب من 20 عربة إطفاء على إخماد الحريق وسيطرت على الدخان بعد جهد استمر ساعتين، بحسب تقارير إعلامية.

وتشيع الحرائق في الهند، حيث غالبا ما ينتهك البناؤون والسكان قوانين البناء ومعايير السلامة.

وفي أغسطس الماضي، أدى حريق إلى مقتل 8 مرضى بفيروس كورونا في مستشفى في أحمد آباد، وهي مدينة رئيسية في ولاية غوجارات.

وفي ديسمبر 2018، أدى حريق في وقت متأخر من الليل في مطعم بمومباي إلى مقتل 15 شخصا.