وشدّد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على أن "واشنطن ستردّ بسرعة وحزم وبشكل متحد على أي هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكريا".

وعاد ليقول إن "لافروف أكد لي أن موسكو لا تخطط لغزو أوكرانيا"، مضيفا "لكن على موسكو سحب قواتها عن حدود أوكرانيا".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن "واشنطن سترد خطيا على موسكو بشأن مطالبها الأسبوع المقبل"، مبرزا أن بلاده مستعدة "لاتخاذ الكثير من الخطوات لزيادة الشفافية بيننا، لكن على روسيا أيضا الرد على مخاوفنا، ليس فقط في أوكرانيا، ولكن في أوروبا كلها".

وتابع: "قلت له (لافروف) إننا ندعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ونريد أن نقرر ما إذا كانت روسيا مستعدة لاتخاذ المسار الديبلوماسي وخفض التصعيد في أوكرانيا".

وكشف بلينكن أنه طلب من لافروف إثبات أن روسيا لا تخطط لغزو أوكرانيا، مضيفا "بإمكاننا تطوير المناقشات والمبادرات معا مما سيضمن الأمن للدولتين معا، لكن ذلك يعتمد على توقف روسيا عن أعمالها العدوانية".

والتقى لافروف وبلينكن، اليوم الجمعة، في جنيف، بهدف نزع فتيل الأزمة الأوكرانية.

ويتخوف الغرب من احتمال غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو، لكنها تقول إنها قد تقوم بعمل عسكري لم تحدده إذا لم يتم تلبية قائمة من المطالب، بما في ذلك تعهدحلف شمال الأطلسي بعدم قبول عضوية أوكرانيا.