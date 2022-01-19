وذكر أن شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات أعلنت صفقة لبناء مصنع جيديد لبناء طائرات من دون طيار "درون" من طراز MQ-25A Stingray.

ومن المقرر أن ينتهي العمل على تشييد المصنع وبدء العمل فيه عام 2024، وسيوظف 150 شخصا.

وكانت التجربة الأولى في هذا المجال قد حدثت في وقت سابق من يناير الجاري، إذ زوّدت طائرة "درون" مقاتلة من طراز "إف-35" بالوقود في أجواء ولاية إلينوي الأميركية، ما اعتبره البعض خطوة تاريخية.

واعتبرت هذه التجربة الناجحة أحدث خطوة على طريق منح الطائرات المقاتلة القدرة على الطيران لمسافات أطول بأمان بعيدا عن نطاق دفاعات الدول المعادية.

وقالت نائبة رئيس شركى "بوينغ" ومسؤولة الأنظمة الذاتية في الشركة، كريستين روبرتسون: " إن التكنولوجيا الجديدة التي نقدمها إلى البحرية (الأميركية) عبر برنامج الطائرة الجديدة لم يسبق له مثيل".

وأضافت: "نحن فخورون بتوسيع نطاق البرنامج بينما نبني مستقبل الأنظمة الذاتية الحركة في إلينوي".