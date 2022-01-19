وجاءت تصريحات زيلينسكي لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كييف، على خلفية مخاوف من غزو روسي.

وقال زيلينسكي "أود أن أشكرك" على "الدعم والمساعدة العسكرية لأوكرانيا ولزيادة هذه المساعدة (...) خاصة في ظل هذه الفترة العصيبة"، وفق "فرانس برس".

من جانبه، قال بلينكن إن الرئيس جو بايدن طلب منه زيارة أوكرانيا لتأكيد الدعم الأميركي، مضيفا: "سألتقي لافروف الجمعة لمعرفة إلى أين وصلت الأمور الدبلوماسية بشأن أوكرانيا".

وشدد بلينكن على أنه لا يمكن لأي دولة فرض قراراتها ومبادئها وآرائها على دولة أخرى.

وحذر وزير الخارجية الأميركي من أن روسيا قد ترسل مزيدا من القوات باتجاه أوكرانيا "خلال مهلة قصيرة للغاية".

وكان البيت الأبيض حذر موسكو من مغبة غزو أوكرانيا، متوعدا بـ"عواقب اقتصادية وخيمة".

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب الموعد المفترض للغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تقول استخبارية غربية إنه في أواخر يناير الجاري ومطلع فبراير المقبل.

وفي السياق، أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها سمحت بتخصيص مبلغ إضافي مقداره 200 مليون دولار كدعم أمني لأوكرانيا التي تواجه خطر اجتياح روسي محتملا.

وأفاد مسؤول أميركي رفيع خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لكييف أن إدارة الرئيس جو بايدن "وافقت الشهر الماضي على تخصيص 200 مليون دولار كمساعدات دفاعية أمنية إضافية لشركائنا الأوكرانيين".