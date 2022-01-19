وأظهرت الصور في تونغا قرى سويت بالأرض، وتحولت بعض المنشآت إلى مجرد أكوام من الحطام، بسبب "تسونامي".

وكانت جزيرة مانغو من بين المناطق الأكثر تضررا، حيث دمرت كل المنازل فيها، بحسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت صور سكان قرية في جزيرة تونجاتابو، وهم يحدقون في منازلهم بعد صارت أثرا بعد عين، ولم تسلم الأشجار من الموجات المدمرة، التي دفنت سيارات تحت الركام.

وتقع تونغا، التي تعرضت لموجات "تسونامي"، مطلع الأسبوع الجاري، في أوقيانوسيا، وهي أرخبيل من 176 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، حيث توجد في الطريق البحري بين جزر هاواي ونيوزيلندا.

وتسببت موجات المد العاتية "تسونامي" في قطع اتصالات الهاتف والإنترنت في تونغا، التي اضطر سكانها إلى الفرار إلى المناطق الجبلية هربا من موجات البحر التي ضربت الساحل.

وثار البركان على نحو متكرر خلال العقود القليلة الماضية لكن ثورانه السبت كان مدويا، للغاية لدرجة أن السكان في مناطق من فيجي ونيوزيلندا البعيدتين قالوا إنهم سمعوا ذلك.

وبحسب تقارير، فقد ارتفع عمود من الرماد من موقع انفجار البركان بعرض 3 أميال وارتفاع 12ميلا.

ويبلغ نصف قطر بركان هونغغا تونغا هونغ هاباي 260 كيلومترا.