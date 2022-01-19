يأتي ذلك بالتزامن مع توجه وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى أوروبا، للقاء القيادة الأوكرانية ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وذلك في إطار سعي واشنطن لثني روسيا عن غزو جارتها أوكرانيا.

ومع تصاعد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لاتخاذ إجراءات سريعة لردع التصعيد الروسي، قال مسؤولون إن الإجراء المقبل ضد الأفراد الأوكرانيين بدلاً من الحكومة الروسية، يبرز بعضا من التردد لإدارة جو بايدن في ملاحقة موسكو مباشرة.

وتأمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في تحقيق انفراجة دبلوماسية، بعد أن فشلت عدة جولات من المحادثات الأسبوع الماضي في تضييق الفجوة بين موسكو والدول الغربية.

ومن الممكن الإعلان عن العقوبات المعلقة، والتي ستجمد أصول أربعة أفراد على الأقل، في وقت مبكر من يوم الخميس.

وستكون هذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي في أبريل الماضي بهدف معاقبة الأفراد المرتبطين بأي عدوان خارجي لروسيا.

يشار إلى أن كلا من وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة رفضتا التعليق على هذه المعلومات التي نشرتها الصحيفة.