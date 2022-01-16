وقالت وزارة التحوّل الرقمي في أوكرانيا في بيان "حتى اليوم، كل الأدلة تشير إلى أن روسيا تقف خلف الهجوم الإلكتروني"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وأكدت الوزارة أن عملية التخريب هذه تشكل دليلا على "الحرب الهجينة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ العام 2014".

وهي أشارت إلى أن الهدف "لا يقتصر على ترهيب" المجتمع بل يتعداه إلى "زعزعة الاستقرار في أوكرانيا" من خلال "تقويض ثقة الأوكرانيين بسلطاتهم".

وكان الهجوم الإلكتروني قد وقع ليل الخميس الجمعة واستهدف مواقع وزارات أوكرانية عدة بقيت لساعات خارج الخدمة.

وجاء ذلك في سياق من التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، إذ تتّهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد قوات عند حدودها بهدف اجتياح أراضيها.

ويشهد الشرق الأوكراني منذ العام 2014 حربا بين قوات كييف وانفصاليين موالين لروسيا يُتّهم الكرملين برعايتهم ودعمهم عسكريا وماليا.

واندلع النزاع إثر ضم روسيا شبه جزيرة القرم في العام نفسه.



