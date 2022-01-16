وكان شخص اقتحم كنيسا "بيت إسرائيل" في مدينة كوليفيل بولاية تكساس، حيث احتجز 4 أشخاص، وبعد 6 ساعات من الأزمة جرى إطلاق سراح أحد الرهائن دون أن يصاب بأذى.

وقال مراسلون إنهم سمعوا دوي انفجارات، ربما تكون لقنابل صوت، وأصوات إطلاق نار قبل وقت قصير من إعلان حاكم تكساس غريج أبوت انتهاء الأزمة، وفق "رويتر".

وذكر أبو في تغريدة عبر "تويتر": "استيجبت الدعوات.. جيمع الرهان خرجوا أحياء وسالمين".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن فريق من قوات النخبة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي هي التي نفذت عملية تحرير الرهان.

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أنه تأكد من هوية المسلح، لكنه قال إنه لن يكشف النقاب عنها حاليا مع الاستمرار التحقيق، وفق الشبكة.

ولم تكشف السلطات عن سبب وفاة المسلح، مكتفية بالقول إن الأمر قيد التحقيق.

وخلال الاحتجاز، كان المسلح يطالب بإطلاق الباكستانية عافية صديقي.

ونقلت "سي إن إن" عن اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة أن المحققين يعتقدون أن المسلح كان مدفوعا بالرغبة في إطلاق صديقي التي تقضي عقوبة منذ عام 2010 بالسجن لمدة 86 عاما على خلفية تهم إرهاب في أفغانستان.

وتقبع صديقي في سجن بولاية تكساس.

وذكرت تقارير إعلامية أن منفذ العملية هو شقيق صديقي، لكن محاموها نفوا ذلك، ونقلوا عنها قولها أنه ليس شقيقها.

تفاصيل ما حدث

وكانت إدارة شرطة كوليفيل قد قالت إنها تعاملت مع الأزمة في بادئ الأمر بنشر فرق التدخل السريع استجابة لمكالمات الطوارئ التي بدأت في حوالي الساعة 10:41 صباحا خلال صلوات السبت التي كانت تُبث عبر الإنترنت.

وسرعان ما بدأ مفاوضون من مكتب التحقيقات الاتحادي اتصالات مع الرجل الذي قال إنه يريد التحدث مع امرأة تنزل في سجن اتحادي.

وفي الساعات القليلة الأولى من الأزمة تسنى سماع الرجل وهو يتحدث فيما بدا أنها مكالمة هاتفية خلال بث مباشر لصلاة السبت في المعبد اليهودي على فيسبوك. وانقطع البث المباشر حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت غرينتش).

وقال بيري كلومباس (63 عاما)، وهو عضو في المجمع منذ افتتاحه في عام 1999، إن عضوا آخر نبهه إلى ما يجري وسرعان ما تحول إلى متابعة البث المباشر حتى انقطع.

وقال كلومباس في مقابلة عبر الهاتف: "كان أمرا مروعا أن تسمع وتشاهد، لكن الأكثر ترويعا عدم معرفة ما يجري".

وعلى الرغم من أنه لم يكن قادرا على فهم ما يريده الرجل بوضوح، فإن كلومباس يعتقد أن الرجل أراد التحدث إلى أخته.