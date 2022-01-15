وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنها رصدت ما تعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى أطلقا باتجاه الشرق من مقاطعة بيونغان الشمالية على الساحل الشمالي الغربي لكوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، إن تدريب إطلاق النار يهدف "للتحقق والحكم على كفاءة إجراءات عمل النظام المحمول بالسكك الحديد"، الذي اختبرته البلاد لأول مرة في سبتمبر الماضي، وتم تصميمه كقوة ضاربة مضادة لأي قوى مهددة.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن، أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي يوم الجمعة، في أعقاب إجراء كوريا الشمالية ثلاث تجارب على إطلاق صواريخ باليستية هذا العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن "بلينكن... سلط الضوءعلى أهمية استمرار التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وأكد مجددا على التزام الولايات المتحدة القوي بالدفاع عن كوريا الجنوبية".