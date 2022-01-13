وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "مقتل ضابطين إسرائيليين الليلة الماضية خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة إطلاق نار متبادل".

وأضاف: "الحادث وقع نتيجة خلل في التشخيص، ويتم التحقيق في ظروف الحادث".

وتابع البيان: "اشتبه اثنان من قادة لواء الكوماندوز الإسرائيلي بشخص قرب قاعدة النبي موسى العسكرية في الأغوار، واعتقدا أنه فلسطيني، فأطلقا النار في الهواء، فاشتبه بهما جندي من اللواء وأطلق النار باتجاههما وقتلهما".