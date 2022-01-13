وأضافت الرسالة التي وقع عليها 109 نواب من الحزب الجمهوري الأربعاء أن على إدارة بايدن محاسبة طهران لأنها تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و60 بالمئة إضافة إلى تخزينه.

وطالب الموقعون كذلك بمحاسبة إيران على ملف تجارة النفط مع الصين وفنزويلا وروسيا بعدما اعتبروا أن استمرار إيران في تصدير النفط يشكل تحد آخر لبلادهم.

وزادت الرسالة أن رفع العقوبات عن إيران يعني أنها ستكون قادرة على الحصول على مليارات الدولارات التي سوف تقوم باستخدامها بالمستقبل لأعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.