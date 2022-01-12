وانطلقت البطولة الأحد وسط مخاوف أمنية، لا سيما في المناطق الغربية حيث يشن متمردون انفصاليون هجمات مميتة على المدنيين والجيش منذ عام 2017.

وتستضيف مدينة بويا التي شهدت الكثير من الاشتباكات بين الجيش والمتمردين، فرق المجموعة السادسة التي تضم تونس ومالي وغامبيا وموريتانيا.

وتقع بويا على بعد حوالي ساعة بالسيارة من مدينة ليمبي الساحلية، التي تقام فيها مباراتان من مباريات المجموعة السادسة الأربعاء.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل مما إذا كان هناك قتال في المدينة، الأربعاء.

وتسعى ميليشيات من الأقلية الناطقة بالإنجليزية غربي الكاميرون إلى إقامة دولة انفصالية تسمى أمبازونيا منذ عام 2017 احتجاجا على تعرضهم للتهميش من قبل الحكومة الناطقة بالفرنسية حسب وصفهم.

وأودى الصراع بحياة ما لا يقل عن 3 آلاف شخص، وأجبر ما يقرب من مليون على الفرار، ويُتهم الانفصاليون والقوات الحكومية على السواء بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.