وجاء تصريح ستولنبرغ، بعدما عقد مجلس "الناتو روسيا" أول اجتماع له منذ عامين، في مسعى إلى نزع فتيل التوتر بـأوروبا.

وشدد الناتو على أنه طالب روسيا بالتوقف عما وصفها بـ"الأفعال الخبيثة ضد الحلفاء"، مؤكدا وجود خلافات جوهرية مع موسكو.

وقال ستولنبرغ، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسيل "عبرنا عن مخاوفنا من الحشد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا".

وينصب الاجتماع على المبادرة التي قدمتها روسيا وطلبت فيها من الغربيين تقديم ضمانات قانونية ملزمة لوقف تمدد الناتو شرقا.

وطلبت موسكو أيضا توقف "الناتو" عن نشر قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، فضلا عن تخلي حلف شمال الأطلسي عن فكرة انضمام أوكرانيا إليه.

وجاء هذا الاجتماع في بروكسيل، بعد المباحثات التي جرت في جنيف، في التاسع والعاشر من يناير الجاري، بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مبادرة الضمانات الأمنية.

ويتولى نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، ونائب وزير الدفاع، ألكسندر فومين، وفد موسكو في اجتماع الأربعاء.