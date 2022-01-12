وصرّح لودريان أمام الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) "النقاشات جارية لكنّها من وجهة نظرنا بطيئة جداً"، مضيفاً أنّ ذلك "يهدّد إمكانية التوصّل في إطار زمني واقعي إلى حلّ يحترم المصالح".

وكان وزير الخارجية الفرنسي أكثر تفاؤلاً الجمعة، إذ قال إنّ المفاوضات تتقدّم "على مسار إيجابي نسبياً"، معرباً عن "ثقته" بإمكان التوصّل إلى اتفاق.

وأكد نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان غداة ذلك أنّ فرنسا غيّرت سلوكها وتوقفت عن لعب دور ما وصفه بـ"الشرطي السيّء" في المحادثات.

وشدّد لودريان الثلاثاء على أنّه "قد يكون حصل تقدّم في ديسمبر لكنّنا لا نزال بعيدين عن إنجاز هذه المفاوضات".

وأضاف "الأمر ملحّ وحيوي بسبب تصرفات إيران ومسار برنامجها النووي".

وأوضح أنّ "الوضع خطر لأنّ إيران وصلت إلى المرحلة ما قبل الأخيرة" على صعيد تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% والحصول على القدرة النووية.

وتخوض إيران مع القوى الكبرى مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم العام 2015. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق العام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات.

وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدّم، مع التأكيد على استمرار وجود تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.

وتهدف المباحثات إلى إعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق ورفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران، في مقابل عودة الأخيرة إلى الالتزام الكامل به. وتراجعت إيران عن جزء كبير من تعهداتها بموجب الاتفاق بعد انسحاب واشنطن.