وكان الرقم القياسي السابق 1.03 مليون حالة في الثالث من يناير.

ويُسجل عدد كبير من الحالات كل اثنين، لأن العديد من الولايات لا تعلن عن الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع متوسط سبعة أيام لعدد الإصابات إلى ثلاثة أمثال في أسبوعين، ليتجاوز 700 ألف إصابة جديدة يوميا.

ولم تبلغ جميع الولايات عن الإصابات بفيروس كورونا يوم الاثنين، لذلك من المرجح أن يكون الرقم النهائي أعلى حتى من ذلك.