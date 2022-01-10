واطلع الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال من الرئيس قاسم جومارت توكاييف، على آخر مستجدات الأوضاع في بلاده في ضوء الأحداث الأخيرة والإجراءات التي اتخذت لبسط الأمن وحماية المؤسسات في البلاد.

وعبر ولي عهد أبوظبي عن ثقته في قدرة الحكومة والشعب في كازاخستان على تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت.

من جانبه أعرب الرئيس قاسم جومارت توكاييف، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد لموقفه ومساندته لكازاخستان .

ونوه توكاييف إلى عمق العلاقات التي تجمع بين كازاخستان والإمارات في مختلف المجالات.

وتطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها خلال الفترة المقبلة بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.