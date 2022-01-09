جاءت تصريحات المسؤول الإيراني عقب محادثات ضمت الوفد الإيراني والقوى الغربية الكبرى في العاصمة النمساوية فيينا والتي أكد فيها أن المحادثات تحرز تقدما وأن نقاط الخلاف التي تعرف بالأقواس المفتوحة آيلة إلى الانحسار، مشيرا إلى أن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية تقر بهذا التقدم الحاصل.

من جهته، قال المندوب الروسي إلى محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف إن القوى الكبرى ناقشت القضايا المعقدة المتعلقة بضمانات عدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مشيرا إلى أن الجانب الروسي قدم مقترحات في هذا الصدد.

وكتب أوليانوف على حسابه على تويتر أن المفاوضات النووية تمضي قدما إلى الأمام، مضيفا أن الأطراف المفاوضة الأخرى لديها تقييم مماثل لعملية المفاوضات.