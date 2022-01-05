وقالت إدارة الإطفاء في فيلادلفيا على تويتر:"المعلومات الأولية تشير إلى أن حريقًا كثيفًا اندلع في الطابق الثاني لمنزل مكون من ثلاثة طوابق، وقد استغرق الأمر 50 دقيقة للسيطرة على الحريق ".

وبحسب وكالة رويترز، لم يتسن بعد الوصول إلى إدارتي الإطفاء والشرطة في فيلادلفيا لتأكيد عدد القتلى في الحريق الذي وقع في منزل بمنطقة فيرمونت في المدينة.

وتداولت وسائل الإعلام الأميركية مقاطع فيديو تظهر عمال الإطفاء وهم يحاولون إخماد الحريق.