وأضاف: "أرغب بالترشح. عندما تسمح الظروف الصحية وتتضح الأمور بالنسبة لي، وبالنظر إلى المعادلة السياسية سأكشف عن (القرار)".

وأكد ردا على أسئلة قراء الصحيفة: "هذا القرار يتعزز في داخلي. وأحتاج إلى التأكد من أنني قادر على تحقيق ما أصبو إليه".

ويشكل كلام ماكرون للصحيفة أوضح إشارة من الرئيس الفرنسي إلى إمكانية الترشح من دون أن يضع حدا لحالة الترقب حول نواياه.

ويعتبر ماكرون، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية 2017 بتعهده إصلاح فرنسا لتستعيد دورها كقوة عظمى، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، إلا أن محللين يحذرون من أن فوزه ليس مضونا.

ويواجه ماكرون منافسة من اليمينية مارين لوبن، التي حقق فوزا كاسحا عليها الدورة الثانية للاقتراع الرئاسي العام 2017، فضلا عن اليميني أيضا إريك زيمور.

إلا أن غالبة المحللين يتوقعون أن تكون فاليري بيكريس، مرشحة اليمين المنافس الأكبر له، في حال وصلت إلى الدورة الثانية من الانتخابات.

وفشل اليسار حتى الآن في توحيد صفوفه وراء مرشح واحد.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشرت نتائجه الثلاثاء، تقم ماكرون كثيرا في الدورة الأولى بحصوله على 23 بالمئة من الأصوات، تليه بيكريس وزيمور مع 15 بالمئة، ومارين لوبن مع 15 بالمئة، فيما حصل مرشح أقصى اليسار جان لوك مولونشون على 13 بالمئة.