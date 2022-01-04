وقال مدير إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود، إن مزيدا من الأدلة تظهر أن "أوميكرون" يصيب الجهاز التنفسي العلوي، لكنه يسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان "أوميكرون" سيحتاج إلى لقاح خاص، أوضح محمود أنه "من السابق لأوانه تحديد ذلك"، لكنه أكد أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده.

وتسبب المتحور "أوميكرون" في موجة كبيرة من إصابات كورونا حول العالم خلال الأسابيع الأخيرة.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثرمن 290 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم حتى يوم الإثنين، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ما يقترب من 5.8 مليون شخص.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين أواخر 2019.