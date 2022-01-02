وقالت الوكالة الروسية الفيدرالية لمراقبة المرور البري إن الحادث وقع حوالي الساعة 02:45 بتوقيت غرينيتش في منطقة ريازان.

وأضافت في رسالة على منصة تليغرام "نتيجة الحادث قتل 5 أشخاص وجرح 21" موضحة أن اثنين من الجرحى قاصران، وفقا لفرانس برس.

وأوضحت الوكالة أن الحافلة، التي كانت تقل 49 راكبا، اصطدمت على ما يبدو بعمود قرب جسر سكة حديد، مشيرة إلى أن الحادث وقع على طريق سريع قرب قرية فوسليبوفو، على بعد نحو 270 كيلومترا إلى الجنوب من موسكو.

وفتحت الشرطة تحقيقات جنائية لتحديد ما إذا تمت مخالفة قواعد المرور.