من ناحية السفر، شعر المسافرون جوا بالإحباط جراء إلغاء مزيد من الرحلات في اليوم الأخير من عام 2021 ويبدو من شبه المؤكد أن الأمر سيسبب إزعاجا لمئات آلاف آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع مع مطلع العام الجديد.

وألقت شركات طيران باللوم في كثير من عمليات إلغاء الرحلات على نقص الطواقم المرتبط بزيادة الإصابات بكوفيد-19، بينما أدى الطقس الشتوي القارس في مناطق من الولايات المتحدة إلى تفاقم المشكلة.

بحلول منتصف نهار الجمعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ألغت شركات طيران أكثر من 1300 رحلة جوية داخلية و2700 رحلة حول العالم، وفقا لخدمة تتبع حركة الطيران ”فلايت آوير”. وذلك، مقارنة مع زهاء 1400 عملية إلغاء رحلات في الولايات المتحدة ليوم الخميس ككل. وبهذا يصل إجمالي عدد رحلات الطيران الأمريكية التي ألغيت منذ عشية عيد الميلاد إلى أكثر من 9 آلاف.

تأتي الاضطرابات بينما تتزايد أعداد المسافرين مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع مطلع العام الجديد.

فرنسا

وجهت السلطات الصحية لمنطقة باريس المستشفيات بإلغاء كل الإجراءات الطبية غير العاجلة لإخلاء أسرة الرعاية المركزة للتدفق المتزايد من الأشخاص المصابين بكوفيد-19 بشكل بالغ.

وأعلنت الهيئة الصحية الإقليمية الجمعة أنها تتوقع خلال أيام شغل أكثر من 50 بالمائة من أسرة الرعاية المركزة بمرضى كوفيد-19. عادة ما يكون لدى منطقة باريس نحو ألفي سرير في الرعاية المركزة لكن بإمكانها اخلاء المزيد بإلغاء الإجراءات الجراحية غير العاجلة. كانت المستشفيات في المنطقة قد بدأت تلك العملية بالفعل، لكن صدرت لها الآن توجيهات رسمية بالإسراع بوتيرة الإخلاء.

ويرقد في مستشفيات باريس نحو 740 مريض كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة الجمعة، بزيادة عن 600 مريض قبل أسبوع. وقالت الهيئة إن قرار إخلاء مزيد من الأسرة لمرضى كوفيد-19 مدفوع أيضا بالمعدلات المتزايدة بسرعة لعدد الإصابات بباريس، والتي تضاعفت خلال أسبوع، خاصة بين الأشخاص البالغين 65 عاما فأكبر.

وقد سجلت الصحة الفرنسية 232200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

إيطاليا

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت الجمعة إصابات قياسية مرتبطة بكوفيد-19بلغ عددها 144243 مقابل 126888 إصابة في اليوم السابق بينما انخفض عدد الوفيات بصورة ضئيلة إلى 155 وفاة من 156 في اليوم السابق.

وفي المجمل سجلت إيطاليا وفيات مرتبطة بكوفيد-19 عددها 137402منذ فبراير شباط 2020 بينما سجلت ستة ملايين و125 ألف إصابة حتى الآن.

بريطانيا

وسجلت بريطانيا 189846إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة في زيادة قياسية بارتفاع طفيف عن العدد الذي سجلته الخميس وبلغ 189213 حالة.

وأظهرت بيانات الجمعة أيضا أن 12395 مصابا بكوفيد -19دخلوا المستشفيات لتلقي العلاج ارتفاعا من 11542 الخميس.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة 203.

اليونان

ومن جهتها سجلت اليونان 40560 إصابة بكوفيد-19 الجمعة في زيادة قياسية جديدة في الحالات لليوم الرابع على التوالي في أعقاب قفزة في الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت السلطات الصحية إنها سجلت 76 وفاة اليوم الجمعة.

وفرضت اليونان قيودا جديدة هذا الأسبوع وأمرت الحانات والمطاعم والنوادي الليلية بإغلاق أبوابها في منتصف الليل.