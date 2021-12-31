وكانت نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل عام 2022 الجديد، اليوم الجمعة، حيث شهدت بعض الاحتفالات المحدودة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نيوزيلندا بدأت الاحتفالات باعتبارها أول دولة في العالم دخلت العام الجديد، مبرزة أنها اكتفت بإقامة عرض ضوئي في مدينة أوكلاند.

وخففت أوكلاند، أكبر مدن البلاد، بعض القيود هذا الأسبوع، لإتاحة الفرصة للسكان بالاستمتاع ببعض الغناء والرقص.

هذا وكانت أستراليا ثاني دولة تحتفل بالعام الجديد، حيث أقامت عاصمتها سيدني عرضا مبهرا للألعاب النارية. وتم تزيين جسر سيدني الشهير بإضاءات الليزر ممزوجة بعشرات الآلاف من أسهم الألعاب النارية لتبهر أنظار العالم.

وبعدها، استقبلت كل من اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية عام 2022، ثم الصين وتايلاند، حيث تم الاحتفال بإطلاق الألعاب النارية.

في منطقتنا العربية، احتفلت العاصمة الإماراتية أبوظي ومدينة دبي برأس السنة الميلادية الجديدة، بإطلاق الألعاب النارية في المواقع الشهيرة في المدينتين، على مدار الدقائق الأولى من عام 2022.

كما كانت دولة عمان من أوائل الدول العربية المستقبلة للسنة الجديدة.

في المقابل، ستكون جزيرة بيكر، وهي جزيرة مرجانية جنوب هاواي، آخر المناطق في العالم، التي ستودع عام 2021.

ويأتي رأس السنة الميلادية الجديدة بالتزامن مع مخاوف دول العالم من انتشار أوسع لمتحور أوميكرون، ونصائح الخبراء بتفادي الاحتفال وسط التجمعات الكبيرة.

ومع تسجيل العديد من البلدان أعلى معدل إصابات على الإطلاق، ألغت السلطات في الكثير من الأنحاء احتفالات العام الجديد.

